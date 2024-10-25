Поліція регулярно проводить перевірки та у разі виявлення порушень можуть бути накладені штрафи.

Поліція попередила українців про те, що за, на перший погляд, "незначне" порушення можуть накладатися жорсткі штрафи, які доведеться сплатити.

Штрафні санкції передбачені частиною 1 статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Багато українських водіїв намагаються зменшити кількість заправок, перевозячи з собою каністри з пальним. Однак важливо пам’ятати про встановлені ліміти на перевезення, щоб уникнути штрафів.

Згідно з нормами, в автомобілі дозволено перевозити не більше 60 літрів пального в переносних каністрах. У спеціалізованих транспортних засобах, призначених для перевезення пального, цей ліміт становить 1500 літрів.

Оскільки пальне вважається небезпечним вантажем, порушення правил його перевезення тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень. Поліція регулярно проводить перевірки, і у разі виявлення порушень можуть бути накладені штрафи. Щоб уникнути покарання, важливо дотримуватися правил безпеки під час транспортування пального.

Нагадаємо, що в Україні водіям забороняється керувати автомобілем, якщо номерний знак забруднений до такої міри, що його символи неможливо розпізнати на відстані 20 метрів. За таке порушення передбачений штраф.

Якщо водій навмисно намагається приховати цифри на номері, це також тягне за собою штраф у розмірі 2250 гривень.

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