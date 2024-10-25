Цей непопулярний крок сприймається як спосіб вирішення проблем в енергетичному секторі.

Уряд України зобов'язується перед міжнародними партнерами підвищити тарифи, використовуючи нові методи розрахунку та враховуючи соціальні аспекти в умовах повномасштабного конфлікту.

Про це повідомив експерт Олег Попенко в коментарі виданню "24 Канал".

Очікування підвищення тарифів на комунальні послуги у 2025 році дійсно обґрунтоване. Це підтверджується положеннями меморандуму між Україною та МВФ, у якому чітко вказано на необхідність таких змін.

Зокрема, уряд зобов'язується переглянути тарифи, враховуючи нові методи розрахунку та соціальні аспекти, з огляду на умови війни.

"Очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ — немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", — сказав Попенко.

Цей крок розглядається як засіб вирішення проблем в енергетичному секторі, викликаних повномасштабною війною. Проте його реалізація можлива лише за умови наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

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