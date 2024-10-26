В обмінниках прогнозують значну зміну курсу готівкового долара - очікується, що протягом наступного тижня (з 29 жовтня по 3 листопада) вартість американської валюти коливатиметься.

Подібна ситуація очікується і в банках, повідомили представники банківського сектору.

Прогнозується, що протягом наступного тижня (29 жовтня – 3 листопада) курс долара в обмінниках коливатиметься в межах 41,2-41,7 грн. На вечір 24 жовтня обмінні пункти купують долари в середньому по 41,08 грн, а продають по 41,48 грн, що вказує на можливе зростання як у купівлі, так і у продажу.

Схожа ситуація очікується і в банках, де з понеділка курс також становитиме 41,2-41,7 грн. На вечір 24 жовтня вартість валюти складала 41,1 грн при купівлі та 41,55 грн при продажу.

Зазначається, що щоденні курсові коливання можуть становити до 0,3-0,5 грн у банках і до 0,5 грн в обмінних пунктах, з загальними відхиленнями, прогнозованими на рівні 2% на тиждень.

"Загалом наступного тижня основні принципи, порядок "дій" на валютному ринку не зміниться: часті різноспрямовані зміни курсів будуть незначними, але з поступовим ледь помітним крокуванням вгору", – розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий.

Він також підкреслив, що варто очікувати "поступове, але сповільнене" зростання курсових показників. При цьому орієнтиром для цього процесу може слугувати офіційний курс, встановлений у держбюджеті на кінець 2024 року, який становитиме 42,1 грн за долар.

Джерело: OBOZ.UA.

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