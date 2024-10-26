Клієнт "ПриватБанку" висловив незадоволення через раптове розірвання співпраці з банком, про яке дізнався з повідомлення.

Державний банк "ПриватБанк" заблокував рахунок клієнта через часте використання термінала для оплати комунальних послуг та штрафів.

Цю інформацію було повідомлено клієнтом "ПриватБанку" на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" висловив незадоволення через раптове розірвання співпраці з банком, про яке дізнався з повідомлення. Він користувався послугами фінустанови протягом 15 років, але банк ухвалив рішення про розірвання договору після моніторингу його фінансових операцій.

Причини цього рішення залишаються невизначеними, оскільки вони сформульовані загально: "ПриватБанк" вказує на високий рівень ризику, недостатність документів для перевірки, неможливість ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, подання недостовірних даних та намір ввести "ПриватБанк" в оману.

Чоловік здивований відсутністю конкретики і звернувся до представників "ПриватБанку" за поясненням. Він вважає, що підозрілими могли стати його фінансові операції, такі як оплата комунальних послуг, поповнення карток сторонніх осіб та сплата штрафів.

"Що саме стало причиною такого рішення мені незрозуміло, можливо — допомога в оплаті комунальних послуг, поповнення карток сторонніх осіб, оплата штрафів та інші платежі на рахунки держустанов через термінал самообслуговування (що поробиш — не у всіх в нашій країні є картка ПриватБанку, а скористатись послугами банку через термінал самообслуговування для неклієнтів банку неможливо)", — написав клієнт "ПриватБанк".

Він також зазначив, що нещодавно успішно пройшов верифікацію в банку. Тоді він надав усі необхідні документи, і банк не висував жодних запитань щодо походження коштів або не вимагав додаткової інформації.

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