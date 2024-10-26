Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України повідомили про підозру правоохоронцю з Одеської області.

Подробиці повідомили у ДБР.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, правоохоронець намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.

Згідно з інформацією, правоохоронець почав реалізовувати свою схему у вересні цього року. Він добре орієнтувався в прикордонній місцевості та знав розташування блокпостів. Охочих виїхати з України він знаходив через соціальні мережі, стягував з кожного за переправлення 6,5 тисяч доларів США. Йому допомагали спільники, які повинні були доставляти чоловіків до кордону.

22 жовтня працівники ДБР затримали посадовця під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

За цією статтею передбачено покарання до 9 років позбавлення волі. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

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