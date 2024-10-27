Догляд за яблунями восени означає, що ваші рослини повинні бути повністю готові до наступного сезону та захищені від зимових стихій.

Тут головні поради садівників з догляду за яблунями , які збережуть ваші цінні рослини здоровими та високоврожайними на довгі роки, а також думка про те, чи варто підживити ці дерева восени.

Пізньої осені та ранньої зими плодові дерева зокрема яблуні вступають у фазу спокою.

Щоб переконатися, що вони увійдуть у зимову сплячку добре підготовленими та озброєними, щоб пережити негативні температури, ніколи не удобрюйте яблука після червня.

Чи варто підживлювати яблуні восени?

Якщо ви підгодуєте їх додатковими поживними речовинами восени перед зимою , яблуні продовжать рости в холодну погоду, що зробить їх вразливими для морозу та серйозних пошкоджень.

Крім того, вам слід припинити поливати ваші яблуні приблизно в середині жовтня. Однак яблуням потрібно буде як слід насититься вологою, перш ніж вони впадуть у сплячку, тому, перш ніж повністю припинити поливати, поливайте достатньо, щоб вода досягла кореневої зони дерева.

Якщо ви обрізаєте яблуні, що вже вкоренилися і загартовані, ймовірність виникнення проблем набагато нижче. Якщо ви не живете в регіоні з особливо суворими зимовими температурами, ваші дорослі плодові дерева не повинні заперечувати обрізання восени.

Фактично, догляд за яблунями вимагає від вас видалення приблизно п'ятої частини старого приросту під час фази спокою, щоб стимулювати щедріше виробництво наступного сезону.

Джерело: paramountplants .

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