Малина - витривала, енергійна рослина, яка добре росте в більшості місць, проте їй важлива хороше підживлення.

Малині потрібна щорічна обрізка для її високих стебел та підживлення, щоб вона давала хороший урожай.

Малині потрібно багато вологи для підтримки пишного листя та набухання плодів, тому добре поливайте її в посушливі періоди, особливо під час цвітіння та плодоношення.

Найкраще поливати на рівні землі - ідеально підійде система краплинного зрошення або шланг, що протікає.

Підтримка листя малини, квітів та плодів сухими допомагає знизити ризик грибкових захворювань.

Нанесіть товстий шар мульчі, наприклад, садового компосту навколо рослин малини після підживлення ранньою весною. Це допомагає утримувати вологу в ґрунті та "відлякувати" від малини бур'яни. Залишіть зазор навколо основи стебел малини, щоб уникнути гниття.

Чим підживити малину, щоб мати щедрий врожай?

Підживлюйте малину універсальним добривом з високим вмістом калію, або рибним і кістковим борошном.

Розкидайте півтори жмені на квадратний метр навколо основи малини. Якщо зростання слабке, внесіть сульфат амонію в дозі 30 г на квадратний метр або гранули сухого пташиного посліду в дозі 90 г на квадратний метр.



При вирощуванні малини в контейнері підживлюйте рослини рідким універсальним добривом щомісяця протягом усього вегетаційного періоду.

Малину зазвичай висаджують рядами і підтримують системою стовпів та горизонтального дроту – два основні методи описані нижче.

Якщо у вас немає місця для ряду, ви можете просто виростити пару рослин малини, які підтримуються одним стовпом, або одна компактна рослина в контейнері.

Джерело: rhs.org.

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