Мінфін презентував у Раді проєкт державного бюджету на 2025 рік, який викликав значний резонанс у суспільстві - представники влади також висловили своє незадоволення документом.

Про неприємні сюрпризи закладеного бюджету розповіли у сюжеті ТСН.

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила стурбованість щодо запланованих у бюджеті витрат на заробітні плати працівників органів прокуратури та суддівського корпусу. За її словами, ці витрати на кілька мільярдів перевищують минулорічні, в той час як медикам і вчителям не передбачено підвищення зарплат.

Южаніна зазначила, що ситуація виглядає парадоксально: в умовах запланованого зменшення видатків в інших сферах, для суддів передбачено збільшення фінансування на 1,6 млрд грн, а для прокурорів — на 3 млрд грн. Вона також зауважила, що обговорення цих змін викликало дискомфорт у модераторів, але жодні поправки на зменшення фінансування не були враховані.

Народна обраниця також розповіла, що наразі генеральний прокурор і співробітники прокуратури вирішили переглянути посадові оклади, базуючись на підвищеному прожитковому мінімумі.

Наразі оклад прокурора окружної прокуратури складає 25 прожиткових мінімумів, а середня зарплата прокурорів становить близько 68 тисяч гривень. Проте вона зазначила, що не отримала відповіді, чому саме зараз виникла така пропозиція.

Окрім того, у бюджетній програмі "Забезпечення здійсненя правосуддя" заплановано збільшення видатків на 1,35 млрд грн, що також обґрунтовано необхідністю впровадження премій суддям першої інстанції до 40% окладу через низькі зарплати.

У сферах освіти та медицини про підвищення зарплат не йдеться, і міністри не змогли відстояти свої позиції. Южаніна критично оцінила коментар міністра освіти Оксена Лісового про те, що виплати педагогам будуть переглянуті лише при наявності ресурсів.

Наступного року залишаться на тому ж рівні мінімальна заробітна плата (8000 грн) та прожитковий мінімум (2920 грн), що негативно вплине на зарплати бюджетників.

Також Южаніна виступила з пропозицією до президента ветувати законопроект про підвищення податків, стверджуючи, що він є неконституційним і може негативно позначитися на економіці, зокрема на легалізації зарплат.

У Верховній Раді пояснили, що законопроект передбачає підвищення військового збору до 5% та авансові внески для АЗС, які можуть суттєво збільшити податкове навантаження на бізнес. Співзасновник Monobank Олег Гороховський зауважив, що підвищення податків вплине на всіх, зокрема на легальних суб'єктів господарювання, що може спричинити збільшення тінізації заробітних плат.

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