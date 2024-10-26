Тимочко вважає, що чим більша загальна підготовленість українців до оборони, їхня консолідація та здатність ефективно взаємодіяти в групах, тим менше росія матиме бажання вести війну.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що українських жінок слід підготувати до оборони, навіть якщо вони не підлягають обов'язковому призову на військову службу.

Таку думку він висловив у телемарафоні.

"Чи потрібно це буде зараз – призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це не обов'язково призвати", – зауважив військовий.

Тимочко вважає, що чим більша загальна підготовленість українців до оборони, їхня консолідація та здатність ефективно взаємодіяти в групах, тим менше росія матиме бажання вести війну. Тобто потрібно діяти за прикладом Ізраїлю - де навіть жінки мають військову підготовку.

"Що більше ми будемо мати планів дій, що більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, що краще ми будемо озброєні – то буде менше мотивації в росії воювати й нападати на нас", – наголосив голова Ради резервістів.

На його думку, Україні необхідно мати план дій на випадок найгіршого сценарію, адже кращі результати можуть прийти самі. Він підкреслює, що виклики та проблеми слід оцінювати з найгіршої перспективи, аналогічно до військових операцій, які завжди плануються з урахуванням найскладніших варіантів і найгірших можливих наслідків, щоб зменшити ризики та забезпечити безпеку.

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