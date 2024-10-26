Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що українських жінок слід підготувати до оборони, навіть якщо вони не підлягають обов'язковому призову на військову службу.
Таку думку він висловив у телемарафоні.
"Чи потрібно це буде зараз – призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це не обов'язково призвати", – зауважив військовий.
Тимочко вважає, що чим більша загальна підготовленість українців до оборони, їхня консолідація та здатність ефективно взаємодіяти в групах, тим менше росія матиме бажання вести війну. Тобто потрібно діяти за прикладом Ізраїлю - де навіть жінки мають військову підготовку.
"Що більше ми будемо мати планів дій, що більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, що краще ми будемо озброєні – то буде менше мотивації в росії воювати й нападати на нас", – наголосив голова Ради резервістів.
На його думку, Україні необхідно мати план дій на випадок найгіршого сценарію, адже кращі результати можуть прийти самі. Він підкреслює, що виклики та проблеми слід оцінювати з найгіршої перспективи, аналогічно до військових операцій, які завжди плануються з урахуванням найскладніших варіантів і найгірших можливих наслідків, щоб зменшити ризики та забезпечити безпеку.
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