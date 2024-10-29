Основна частина обрізки повинна бути зроблена, коли виноград перебуває у стані спокою (не росте) з пізньої осені до ранньої весни.

Ваш виноград повинен бути готовий до обрізки з листопада, але перш ніж ви приступите до обрізки, переконайтеся, що все листя опало і протягом місяця не розвивалися нові нирки - це ознаки того, що ваша лоза знаходиться в стані спокою.

Викорінений виноград також можна обрізати влітку, якщо на них багато надлишкового листя і стебел — це допоможе збільшити потік повітря навколо рослини і запобігти появі плісняви ​​та грибка.

У той же час ви можете поредити плоди винограду.

Що вам знадобиться для обрізання винограду:

Секатори/секатори

Сучкорізи (для зрілих або важкодоступних лоз)

Підв'язки для рослин/шпагат

Перед початком обрізки винограду восени роботи переконайтеся, що ваші інструменти чисті та продезінфіковані.

Не турбуйтеся про занадто сильне обрізання - виноград росте швидко і плодоносить тільки на нових пагонах, так що ви не зіпсуєте свій урожай.

Якщо у вас є виноград, який вже зріліший і починає виглядати здерев'янілим, вам потрібно буде обрізати його досить сильно, щоб стимулювати новий зріст - це слід робити взимку.

Просто обріжте всі сплячі гілки або стебла винограду до двох-трьох нирок або довжини близько 8-10 см. Це буде стимулювати ваш виноград до швидкого зростання навесні та плодоношення на новому зростанні.

Джерело: rootsplants .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.