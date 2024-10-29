Ваш виноград повинен бути готовий до обрізки з листопада, але перш ніж ви приступите до обрізки, переконайтеся, що все листя опало і протягом місяця не розвивалися нові нирки - це ознаки того, що ваша лоза знаходиться в стані спокою.
Викорінений виноград також можна обрізати влітку, якщо на них багато надлишкового листя і стебел — це допоможе збільшити потік повітря навколо рослини і запобігти появі плісняви та грибка.
У той же час ви можете поредити плоди винограду.
Що вам знадобиться для обрізання винограду:
Секатори/секатори
Сучкорізи (для зрілих або важкодоступних лоз)
Підв'язки для рослин/шпагат
Перед початком обрізки винограду восени роботи переконайтеся, що ваші інструменти чисті та продезінфіковані.
Не турбуйтеся про занадто сильне обрізання - виноград росте швидко і плодоносить тільки на нових пагонах, так що ви не зіпсуєте свій урожай.
Якщо у вас є виноград, який вже зріліший і починає виглядати здерев'янілим, вам потрібно буде обрізати його досить сильно, щоб стимулювати новий зріст - це слід робити взимку.
Просто обріжте всі сплячі гілки або стебла винограду до двох-трьох нирок або довжини близько 8-10 см. Це буде стимулювати ваш виноград до швидкого зростання навесні та плодоношення на новому зростанні.
Джерело: rootsplants .
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