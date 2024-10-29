Кабінет Міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2025 рік з прогнозованим курсом долара 45 гривень.

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, включаючи прогнозований курс долара на рівні 45 гривень за долар США.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив економіст і член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що закладення курсу є технічно-розрахунковим процесом.

Він підкреслив, що закладений курс залежить від частини бюджетних надходжень в іноземній валюті, а також від ситуації на валютному ринку, яка буде контролюватися з урахуванням високих золотовалютних резервів, прогнозованих на наступний рік.

Фурман пояснив, що курс валюти на ринку і курс, зазначений у бюджеті, — це різні поняття. Курс у бюджеті є технічно-розрахунковим, оскільки бюджет формується в гривнях, а частина надходжень надходить в іноземній валюті, тому потрібно провести відповідні перерахунки.

Він також зазначив, що Національний банк не зобов'язаний дотримуватися курсу, закладеного в бюджеті.

З 3 жовтня 2023 року НБУ впроваджує політику гнучкого формування курсу на ринку. Банк наголосив, що стабільність національної валюти є його пріоритетом. Економіст підкреслив, що гнучкий курс має значні переваги порівняно з фіксованим.

Водночас економіст Олег Пендзин зазначив, що до кінця 2024 року курс долара може досягти 42,5 гривні, а в 2025 році ймовірно підвищиться до 47,5 гривні за долар.

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