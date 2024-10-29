Зловмисник наразі перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв під прикриттям волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН на Донеччині.

Як повідомила СБУ, зловмисником виявився 34-річний місцевий мешканець, завербований окупантами.

Прикидаючись волонтером, він шпигував за позиціями Сил оборони в районі Покровська, де спостерігається найбільша концентрація ворожих атак. Завданням агента було виявлення розташувань українських військових і артилерії, які обороняються в цьому регіоні.

За даними слідства, агент об’їжджав місто та сусідні населені пункти під виглядом доставки гуманітарної допомоги, збираючи координати. Інформацію він передавав російському куратору через месенджер – кадрового співробітника ФСБ, особу якого вже встановлено.

Зібрані дані використовувалися рашистами для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб і FPV-дронів.

Контррозвідка СБУ викрила агента на початковому етапі його діяльності та затримала його. Одночасно були проведені заходи для захисту позицій українських військових. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із анонімним чатом, який він використовував для спілкування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила затриманому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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