Водії часто отримують штрафи за перевищення швидкості або небезпечні маневри, але багато з них нехтують іншими правилами, які не пов'язані з їхньою поведінкою за кермом.

Про це йдеться у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Проте це може бути помилкою, адже за незначні порушення також можна отримати штраф, іноді навіть незаконно. Юристи зазначають, що поліція часто накладає штрафи у розмірі 340 гривень за тріщини або сколи на лобовому склі в зоні роботи двірників. Патрульні вважають це порушенням ч. 1 ст. 121 КУпАП, посилаючись на п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010, який забороняє експлуатацію автомобілів з такими пошкодженнями.

Проте така кваліфікація є неправильною, оскільки в Правилах дорожнього руху та державних стандартах не зазначено, що пошкодження лобового скла є технічною несправністю. Саме на це посилається ст. 121 КУпАП для накладення покарання. Тому всі подібні штрафи є незаконними і можуть бути оскаржені в суді.

Нагадаємо, що в Україні водіям забороняється керувати автомобілем, якщо номерний знак забруднений до такої міри, що його символи неможливо розпізнати на відстані 20 метрів. За таке порушення передбачений штраф.

Якщо водій навмисно намагається приховати цифри на номері, це також тягне за собою штраф у розмірі 2250 гривень.

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