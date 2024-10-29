Думаєте про те, щоб додати кілька нових кущів полуниці до саду наступної весни – натомість займіться осінньою посадкою.

Посадка полуниці восени дозволяє рослинам повністю вкоренитися раніше і дає майже, якщо не повне виробництво плодів наступної весни.

Коли восени треба садити полуницю?

Більшість сортів полуниці добре справляються з цією системою, але краще посадити їх раніше ніж пізніше, щоб дати їм достатньо часу вкоренитися.

Перш ніж ви дізнаєтеся, коли восени потрібно саджати полуницю, потрібно пам'ятати про підготовку по суті таку ж, як і весняна посадка полуниці, проте рослини повинні мати достатнє солом'яне покриття на зиму.

Занадто багато добрив восени може призвести до того, що деякі багаторічні рослини полуниці не зможуть адекватно адаптуватися до нижчих температур.

Полуниці потрібно не менше 8 годин повного сонця щодня, і вона віддає перевагу злегка кислому грунту з pH від 5,5 до 6,8.

Добре поливайте полуницю. Будь-який тип мульчі — від чорного пластику до соснової соломи та подрібненого листя — збереже ґрунт вологим, а рослини чистими.

Очікуйте, що ваші рослини полуниці почнуть цвісти провесною, і квіти повинні відвідати бджоли та інші комахи-запилювачі, перш ніж вони зможуть зав'язати плоди. У теплу сонячну погоду ягоди полуниці дозрівають приблизно через 30 днів після запилення квіток.

Сорти полуниці, нейтральні за добою, плодоносять безперервно протягом усього сезону, до перших заморозків. Вони не чутливі до змін кількості денного світла, як інші види полуниці.

Джерело: yardandgarden.

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