Малина - популярна ягода, яку легко вирощувати і яку легко доглядати, проте важливо знати, коли восени її обрізати.

Регулярне обрізання малини восени необхідне, щоб запобігти надмірному загущенню пагонів, що поступово послабить їх і знизить розмір і якість врожаю.

Як і коли обрізати ваші рослини малини залежить від того, чи є у вас сорт із літнім чи осіннім плодоношенням.

Озброївшись цими знаннями та парою гострих секаторів, ось все, що вам потрібно знати, щоб правильно обрізати ваші кущі малини восени.

Яку малину потрібно обрізати восени?

Літню плодоносить малину найкраще саджати в період з ранньої осені до пізньої весни і обрізати відразу після посадки.

Обрізайте пагони малини восени приблизно до 2,5 см заввишки, що дозволить розвинути сильні пагони.

Після того, як ви зібрали ягоди малини, всі плодоносні стебла малини восени слід видалити.

Зріжте всю стару деревину малини вщент - вона буде темно-коричневою - залишивши нові зелені пагони, які будуть розвиватися і плодоносити наступного року.

Видалення старої деревини стимулює зростання здорових нових пагонів малини від основи, пожвавлюючи рослину.

Також гарною ідеєю видалитиме всі слабкі пагони та «усики» малини, які з'являються в невідповідних місцях.

Висмикуйте їх мотикою, а не зрізайте або викопуйте, що може сприяти появі нових пагонів малини.

Перевірте свої рослини малини після зими – можливо, вам доведеться видалити пошкоджені морозом верхівки.

Джерело: thompson-morgan.

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