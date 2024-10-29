СБУ затримала агента "на гарячому" під час збору інформації про бази ЗСУ в Миколаєві.

Служба безпеки України затримала агента Головного розвідувального управління рф, який шпигував у десяти областях України, маскуючись під військового.

Як повідомили у СБУ, затриманим виявився 22-річний мешканець Херсонщини.

За інформацією контррозвідки СБУ, агент працював у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Він подорожував регіонами на рейсових автобусах, збираючи дані про локації протиповітряної оборони та координати військових шпиталів, де лікувались українські бійці.

Отриману інформацію він передавав російським спецслужбам через месенджер. Окупанти обіцяли "евакуювати" його до росії та влаштувати до ПВК "Вагнер", куди він хотів вступити для участі у бойових діях проти України.

СБУ затримала агента "на гарячому" під час збору інформації про бази ЗСУ в Миколаєві. У нього було вилучено мобільний телефон, на якому він складав звіти для своїх російських контактів. Контррозвідка вже встановила імена осіб, з якими він спілкувався.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою без права на заставу, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спеціальну операцію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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