Клієнтка "Ощадбанку" розповіла про ситуацію, коли вона опинилася у боргах через затримку зарахування коштів.

Клієнтка "Ощадбанк" заявила про проблеми зі штучним виникненням боргів через особливості зарахування платежів - вона зазначила, що виконала розрахунок за кредитом вчасно.

Цю інформацію було опубліковано на порталі Мінфін, клієнткою "Ощадбанку".

Клієнтка "Ощадбанку" розповіла про ситуацію, коли вона опинилася у боргах через затримку зарахування коштів. Жінка вирішила скористатися кредитними коштами з картки, уважно дотрималася термінів погашення та внесла необхідну суму до 26 жовтня.

Проте, незважаючи на своєчасний платіж, 27 жовтня клієнтка "Ощадбанку" отримала повідомлення про прострочену заборгованість. За словами клієнтки, хоча кошти відобразилися на рахунку, банк не провів платіж.

"27.10 я отримую смс про прострочену заборгованість, як виявилося, банк кошти на картці показав, але чомусь вирішив не проводити платіж! Шановні, це як так? Це повністю намахалово!" — обурюється вона.

Клієнтка звернулася до "Ощадбанку", де їй пояснили, що мають право обробляти платежі до двох діб, що є звичною практикою. Проте жінка вважає це неприпустимим, оскільки платіж був здійснений через р2р-переказ, і сума відразу з’явилася на картці.

"І сума відразу відобразилася на картці, тож я вважаю, що повністю виконала умови договору з банком, але цей банк вирішив злупити з мене відсотки та ще й попсували кредитну історію і нерви! Ніколи нікому не рекомендую зв’язуватися з цією шарагою", - додала клієнтка "Ощадбанку".

Вона також згадала про додаткові неясні платежі, такі як плата за обслуговування картки "Ощадбанку", якою не користується, і за смс-інформування. "Ощадбанк" наразі не прокоментував її скаргу.

Останні новини України:

Увесь час перебувала у лікарні: у клієнтки "ПриватБанку" забрали понад 10 тисяч після викрадення карток.

Клієнт ПриватБанку хотів зняти з картки долари, але одержав не всі гроші: "Видали 75% суми".

Ощадбанк не видав грошей: у відділенні банку заявили, що коштів немає.