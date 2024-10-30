Він вимагав визнати ці дії неправомірними та скасувати наказ командира військової частини.

У Дніпропетровській області працівники територіального центру комплектування мобілізували професора університету, що змусило його звернутися до Верховного Суду.

Цю інформацію підтверджено у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Професор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", який працює на посаді з квітня 2018 року, подав позов до територіального центру комплектування (ТЦК) у травні 2023 року, оскаржуючи дії військкомату щодо його мобілізації.

Він вимагав визнати ці дії неправомірними та скасувати наказ командира військової частини про зарахування його до списків особового складу.

У своєму зверненні професор зазначив, що під час мобілізації 5 березня 2022 року ТЦК призвав його на військову службу, і за наказом командира військової частини він прийняв військову присягу і проходив службу.

Він посилався на статтю 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка передбачає відстрочку для наукових і науково-педагогічних працівників, які працюють на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Професор стверджував, що не підлягав призову, а отже, рішення відповідачів є протиправними. Проте Дніпропетровський окружний адміністративний суд 17 липня 2023 року, а згодом і Третій апеляційний адміністративний суд 16 жовтня 2023 року, відмовили у задоволенні позову.

Суди встановили, що, хоча чоловік і мав право на відстрочку, ні він, ні університет не повідомили ТЦК про це. Крім того, суди зазначили, що порядок мобілізації не був порушений, оскільки професор добровільно з'явився до ТЦК і до травня 2023 року не висловлював незгоди з призовом чи проходженням військової служби.

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