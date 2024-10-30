Чоловік зазначив, що встиг накритися ковдрою ще перед ударом, і якби не вона то розмови із журналістами вже не було б.

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків падіння уламків дронів типу "Шахед", якими Росія атакувала місто вночі, 29 жовтня і мешканець однієї з постраждалих багатоповерхівок розповів, як йому вдалося уникнути серйозних травм.

Цим він поділився з кореспондентом Новини.LIVE.

Чоловік із Солом'янського району розповів, що почув вибух серед ночі.

"Близько пів на четверту стався вибух. Я накрився ковдрою ще перед тим. Якби не вона, ми б зараз не говорили. Уламки скла опинилися на мені, але ковдра захистила голову. Почуваюся нормально, лікарі швидкої обстежили мене — все гаразд", — розповів він.

Нагадаємо, що армія РФ атакувала Україну балістикою та дронами: у Києві, Харкові та Кривому Розі пожежі та руйнування, є загиблі.

У ніч з 28 на 29 жовтня росіяни вдарили безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, крім того били КАБами та балістикою - удари були нанесені по низці міст.

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, що призвело до загибелі чотирьох людей і значних матеріальних втрат. Тим часом в Києві у Соломʼянському районі сталася розгерметизація газової труби на фасаді дев’ятиповерхового житлового будинку, що призвело до займання магазину. Крім того під ударом опинилося місто Кривий Ріг.

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