У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків падіння уламків дронів типу "Шахед", якими Росія атакувала місто вночі, 29 жовтня і мешканець однієї з постраждалих багатоповерхівок розповів, як йому вдалося уникнути серйозних травм.
Цим він поділився з кореспондентом Новини.LIVE.
Чоловік із Солом'янського району розповів, що почув вибух серед ночі.
"Близько пів на четверту стався вибух. Я накрився ковдрою ще перед тим. Якби не вона, ми б зараз не говорили. Уламки скла опинилися на мені, але ковдра захистила голову. Почуваюся нормально, лікарі швидкої обстежили мене — все гаразд", — розповів він.
Нагадаємо, що армія РФ атакувала Україну балістикою та дронами: у Києві, Харкові та Кривому Розі пожежі та руйнування, є загиблі.
У ніч з 28 на 29 жовтня росіяни вдарили безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, крім того били КАБами та балістикою - удари були нанесені по низці міст.
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, що призвело до загибелі чотирьох людей і значних матеріальних втрат. Тим часом в Києві у Соломʼянському районі сталася розгерметизація газової труби на фасаді дев’ятиповерхового житлового будинку, що призвело до займання магазину. Крім того під ударом опинилося місто Кривий Ріг.
Останні новини України:
Також Politeka писала, що Рада погодила збільшення зарплат прокурорів
Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців
Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми