Вона наголосила, що кожен може подати заяву про можливе правопорушення з боку працівника ТЦК до правоохоронних органів.

Юристка Надія Шуляк зазначила, що працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не мають спеціальних інструкцій щодо взаємодії з родичами, знайомими чи близькими.

Про це інформує портал Новини.LIVE.

Однак їхні посади належать до категорій із підвищеним корупційним ризиком, що створює можливість порушень, зокрема уникнення вручення повісток родичам. Подібні випадки можуть стати предметом судового розгляду.

Юристка уточнила, що в законодавстві не передбачено окремої процедури взаємодії працівників ТЦК з родичами чи близькими особами. Згідно з наказом НАЗК, керівники та заступники ТЦК віднесені до посад із підвищеним ризиком корупції, а ЗУ "Про запобігання корупції" визначає коло близьких осіб, із якими не допускається пряме підпорядкування. Якщо ж трапляються випадки уникнення вручення повісток родичам або друзям, то такі ситуації мають розглядати правоохоронні органи.

"Розслідування можливих порушень, вчинених працівниками ТЦК, належить до компетенції правоохоронних органів, а питання притягнення до відповідальності вирішується судом у межах кримінального провадження", — пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що кожен може подати заяву про можливе правопорушення з боку працівника ТЦК до правоохоронних органів.

За словами Шуляк, питання специфічне, оскільки особисті розмови між родичами чи знайомими є приватними. Проте, з правової точки зору, працівники ТЦК зобов’язані діяти відповідно до законодавства України, незалежно від особистих зв’язків. Так само й громадяни, що підлягають призову, мають виконувати вимоги закону.

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