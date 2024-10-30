Незалежно від того, чи хочете ви вилікувати нудоту або зміцнити імунітет, додавання імбиру до вашого раціону може допомогти.

Ви можете використовувати імбир для імунітету у свіжому вигляді, сушеному, порошкоподібному або у вигляді олії, чаю або соку.

Важливо пам'ятати, що у великих дозах імбир може викликати газоутворення, печію чи діарею.

Численні дослідження показали, що імбир може допомогти покращити рівень цукру в крові, зменшити запалення, полегшити біль, зміцнити імунну систему та лікувати нудоту та розлад шлунка.

Дізнайтеся про переваги імбиру та про те, як включити його у своє життя.

Імбир може допомогти полегшити біль у суглобах та запалення, спричинене артритом. Декілька досліджень показали, що вживання екстракту імбиру або нанесення його на суглоби допомагає полегшити біль, викликаний запаленням артриту.

Дослідження показали, що імбир забезпечує таке ж полегшення болю, як і звичайні знеболювальні, такі як аспірин та ібупрофен. Наприклад, вживання свіжого імбиру допомагає полегшити біль від менструальних спазмів.

Як використовувати імбир для імунітету?

Імбир – відмінне джерело життєво важливих вітамінів та мінералів, включаючи залізо, магній, вітаміни B6 та C, а також цинк. Ці вітаміни та мінерали разом із антиоксидантними властивостями імбиру можуть допомогти зміцнити вашу імунну систему.

Гінгерол допомагає полегшити симптоми застуди, такі як м'язова втома та біль у горлі. Імбир також може допомогти боротися із симптомами грипу.

Джерело: nkch .

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