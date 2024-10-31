Зростання курсу долара буде поступовим, подібно до ситуації 2024 року, з періодами стабільності та невеликою девальвацією гривні.

На 2025 рік прогнозують середній курс долара на рівні 45 гривень, але фактичний курс може бути вищим. Це свідчить про можливе зростання вартості валюти більш ніж на 3,5 гривні.

Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу розповів, яким буде курс валют.

Він зазначив, що до кінця цього року долар, ймовірно, може досягти 42,5 гривні, а до завершення наступного року його курс, скоріш за все, ще більше підвищиться.

Отже, початкова ціна долара може скласти близько 42 гривень, а до кінця року досягти 47,5 гривні. Банкір Тарас Лєсовий вважає, що зростання курсу долара буде поступовим, подібно до ситуації 2024 року, з періодами стабільності та невеликою девальвацією гривні.

Таким чином, у 2025 році середній курс долара може піднятися з нинішніх 41,5 гривні до 47,5 гривні. Це означає, що при курсі 47,5 гривні 300 доларів коштуватимуть 14 250 гривень. Навіть якщо курс залишиться на рівні 42 гривні, 300 доларів обійдуться у 12 600 гривень.

Нагадаємо, що закладений курс залежить від частини бюджетних надходжень в іноземній валюті, а також від ситуації на валютному ринку, яка буде контролюватися з урахуванням високих золотовалютних резервів, прогнозованих на наступний рік.

З 3 жовтня 2023 року НБУ впровадив політику гнучкого формування курсу на ринку. Банк наголосив, що стабільність національної валюти є його пріоритетом.

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