У своїй скарзі жінка вказала, що отримала від Приватбанку запит надати документи про джерела походження коштів, на що відповіла протягом півгодини.

Клієнтка ПриватБанку звернулася зі скаргою про блокування свого рахунка та розірвання договору співпраці.

Про це вона розповіла на порталі Мінфіну, де можна лишати скарги.

За її словами, це сталося після того, як вона надала ПриватБанку всі необхідні документи щодо джерел походження коштів, і отримала запевнення, що питань до неї немає. Відповідь ПриватБанку на скаргу була, що вони діяли відповідно до законодавства.

У своїй скарзі жінка зазначила, що отримала від ПриватБанку запит надати документи про джерела походження коштів, на що відповіла протягом півгодини. Банк підтвердив, що документи підходять, але незабаром надіслав нові запити про додаткові документи.

Під час телефонної розмови представник ПриватБанку знову запевнив клієнтку, що проблем немає і все в порядку. Однак, згодом вона отримала повідомлення про розірвання відносин. Крім того, ПриватБанк заблокував доступ до Приват24, що ускладнило можливість зберегти скріншоти за вересень.

Клієнтка ПриватБанку висловила непорозуміння щодо причин розірвання відносин, підкреслюючи, що всі документи були надані вчасно та прозоро.

"Не розумію, чому і з якої причини, якщо все надано було вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

У відповідь на скаргу представники ПриватБанку підтвердили, що обслуговування клієнтки дійсно обмежене і зазначили, що діють виключно в рамках чинного законодавства та відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

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