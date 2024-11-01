Захистіть ніжні та молоді рослини малини від раптового зимового морозу, дотримуючись цих порад.

Пошкодження сприйнятливих тканин рослин малини заморозками є проблемою, тому важливо знати, як захистити ягоди від раптового морозу.

Існує безліч швидких способів захистити ваші рослини та ягоди малини від морозу, і ви можете покращити захист, який ви надаєте своїм рослинам, ізолюючи теплиці та холодні парники.

Ви можете використовувати ковпак для захисту розсади або укрити інші ніжні рослини малини флісом або мішковиною.

Посадка кущів малини вздовж садової стінки або зовнішньої стінки вашого будинку забезпечує певний захист від вітру.

Захистіть свої кущі малини від заморозків на рівні землі, використовуючи грядки або саджаючи на піднесеній ділянці землі.

Після того, як рослини малини відцвітуть, ви можете накрити їх зимовою захисною сіткою, якщо очікується температура близько нуля або нижче.

Буде достатньо часу для накопичення тепла до заходу сонця, якщо ви накриєте малини ближче до вечора. Якщо вітряно, може бути корисним друге укриття.

Захист від замерзання за допомогою укриттів рядів малини.

Покриття для рядів малини можуть бути ефективними, але вони найкраще працюють у тихі ночі і коли вам потрібний лише захист від заморозків.

Продовжуйте поливати малину після того, як рослини перестануть плодоносити, і не чекайте перших заморозків, щоб полити її.

Такий тривалий полив допомагає загартувати та підготувати рослини малини до холоду, запобігаючи пересиханню протягом усієї зими.

Джерело: eyouagro .

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