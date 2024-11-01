Правоохоронці повідомили, що вони активно притягають до відповідальності українців.

В Україні паркувати транспортні засоби на певних місцях дозволяється лише водіям, які мають відповідні документи, або тим, хто перевозить осіб з інвалідністю.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва у Facebook.

Правоохоронці повідомили, що вони активно притягують до відповідальності водіїв, які залишають свої автомобілі на таких місцях. Патрульні проводять профілактичні бесіди з порушниками та складають адміністративні матеріали.

Водіям нагадають, що за зупинку або стоянку транспортного засобу на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

"Будьте взаємоввічливими та не порушуйте Правила дорожнього руху", – закликали у поліції.

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф може бути накладено за:

Зупинку транспортного засобу на місцях, де зупинка дозволена лише водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить.

Стоянку автомобіля на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, за винятком випадків вимушеної стоянки.

Створення перешкод водіям з інвалідністю під час зупинки чи стоянки їхніх транспортних засобів.

Неправомірне використання знака "Водій з інвалідністю" на транспортному засобі.

Такі правопорушення можуть призвести до штрафу у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1020 до 1700 гривень.

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