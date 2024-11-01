В Україні паркувати транспортні засоби на певних місцях дозволяється лише водіям, які мають відповідні документи, або тим, хто перевозить осіб з інвалідністю.
Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва у Facebook.
Правоохоронці повідомили, що вони активно притягують до відповідальності водіїв, які залишають свої автомобілі на таких місцях. Патрульні проводять профілактичні бесіди з порушниками та складають адміністративні матеріали.
Водіям нагадають, що за зупинку або стоянку транспортного засобу на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.
"Будьте взаємоввічливими та не порушуйте Правила дорожнього руху", – закликали у поліції.
Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф може бути накладено за:
- Зупинку транспортного засобу на місцях, де зупинка дозволена лише водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить.
- Стоянку автомобіля на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, за винятком випадків вимушеної стоянки.
- Створення перешкод водіям з інвалідністю під час зупинки чи стоянки їхніх транспортних засобів.
- Неправомірне використання знака "Водій з інвалідністю" на транспортному засобі.
Такі правопорушення можуть призвести до штрафу у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1020 до 1700 гривень.
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