Кімнатні рослини додають красу та частинку природи в наші будинки, тому важливо знати, як доглядати кімнатні рослини в листопаді.

У листопаді догляд за кімнатними рослинами може стати складнішим через скорочення світлового дня, нижчих температур і сухого повітря.

Щоб забезпечити благополуччя та життєздатність ваших кімнатних рослин протягом зимового сезону, дуже важливо розуміти їх особливі потреби та вносити відповідні корективи.

Як доглядати кімнатні рослини в листопаді?

Кімнатні рослини, які влітку перебували на терасі, необхідно повернути до приміщення до того, як температура знизиться.

Подумайте про рівні природного освітлення для кімнатних рослин у листопаді, оскільки дні стають коротшими.

Де це можливо, перемістіть кімнатні рослини у світліші частини будинку. Це допоможе їм отримати користь з яскравого, відфільтрованого сонячного світла.

Також настав час зменшити підгодівлю, оскільки кімнатні рослини слід підгодовувати лише в період їхнього активного росту — тобто з березня до жовтня.

Ще одним пріоритетом є звільнення листя кімнатних рослин від шарів пилу. Це не тільки виглядає непривабливо, а й пил перешкоджає фотосинтезу.

Використовуйте вологу тканину для кімнатних рослин (або вологий шматок вати для більш дрібного, тонкого листя), щоб витерти пил. Підтримуйте нижню частину аркуша рукою під час чищення, щоб не пошкодити його.

Джерело: gardenhealth .

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