Так само, як ми носимо теплі пальта та шарфи взимку, наші теплиці потребують аналогічної підготовки до зими.

Щоб зберегти тепло в теплиці взимку, необхідно дотримуватись кількох кроків, які дозволять забезпечити ефективне використання та збереження тепла.

Як підготувати теплицю до зими:

Для початку, щоб підготувати теплицю до зими, потрібно скоротити втрати тепла всередині теплиці. Це можна зробити за допомогою ізоляційних матеріалів, таких як пінопластові плити або двошарові пластикові плівки.

Ці матеріали діють як додатковий шар ізоляції, запобігаючи витоку тепла зсередини в холодніше зовнішнє середовище.

Крім запобігання втраті тепла з теплиці, також важливо ефективно вловлювати, зберігати та генерувати тепло. Наприклад, протягом дня затіняючі полотна дозволяють рослинам і грунту всередині теплиці поглинати тепло.

Для тих, хто має бюджет, можна використовувати сонячні колектори. Ці системи збирають сонячне світло протягом дня, перетворять його на тепло, а потім віддають його вночі або в холодну, похмуру погоду, щоб підтримувати тепло в теплиці.

Крім того, використання геотермальної енергії або системи циркуляції гарячої води також може забезпечити стабільне джерело тепла для теплиці.

Не забудьте відкрити ізоляційні ковдри протягом дня, коли температура підвищується, і сонячне світло доступне, щоб дозволити теплиці поглинати сонячне світло.

В якості альтернативи розгляньте можливість додавання освітлення всередині теплиці, щоб рослини могли виконувати фотосинтез.

Джерело: insongreen .

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