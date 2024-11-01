В Україні з 1 листопада 2024 року планується підвищення цін на електроенергію, але не для всіх.

В Україні під час воєнного стану заборонено підвищувати тарифи на тепло, газ та гарячу воду - водночас електроенергія та холодна вода не підпадають під цю заборону.

Проте з 1 листопада в Україні планується підвищення тарифів на електроенергію, проте лише для певних категорій споживачів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня 2024 року ухвалила рішення про надання Україні чергового кредитного траншу на суму 1,1 млрд доларів, не вимагаючи при цьому підвищення тарифів на енергоносії. Проте в оновленому Меморандумі з МВФ зазначено можливість підвищення тарифів для населення, що викликає занепокоєння у українців.

Згідно з законом №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року, під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому його ціна залишається незмінною — 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м.

У Міністерстві фінансів зазначили, що оновлений Меморандум за результатами п'ятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не містить зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Проте експерти, ознайомившись з текстом Меморандуму, вказують на те, що підвищення тарифів все ж передбачається. Зокрема, Олег Попенко, експерт з питань житлово-комунального господарства, звернув увагу на статтю 77, де йдеться про умови підняття тарифів. У документі вживаються терміни, такі як "нова методика тарифоутворення" і "поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня відшкодування витрат".

"Спочатку зазначалося, що підвищення тарифів відбудеться за пів року від закінчення війни, а зараз у Меморандумі визначено, що ці зміни можуть відбутися і під час воєнних дій. Я роблю такі висновки з документа, що нас вже в 2025 році очікують підвищення тарифів на газ, електроенергію, розподіл газу, а за ним, звісно, потягнуться й послуги теплоенерго тощо", — сказав Попенко.

В Україні з 1 листопада 2024 року планується підвищення цін на електроенергію для бізнесу, але це не вплине на побутових споживачів.

В Україні наразі встановлений загальний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн за кВт*год.

З 1 жовтня до 30 квітня 2025 року для споживачів, які використовують електроопалення, діятимуть такі тарифи:

Для споживання до 2 тис. кВтгод на місяць — 2,64 грн за кВтгод на весь обсяг електроенергії.

Для споживання понад 2 тис. кВтгод на місяць — 4,32 грн за кВтгод на весь обсяг спожитої електроенергії.

Також продовжують діяти тарифні коефіцієнти для власників двозонних і тризонних лічильників: уночі, з 23:00 до 07:00, коли навантаження на енергосистему найменше, тариф знижується на 50%, що становить 2,16 грн за кВт*год.

Водночас бізнесу, ймовірно, незабаром доведеться платити більше за електроенергію. Якщо Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердить нову постанову, тарифи для бізнесу можуть зрости. Зокрема, на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку пропонується підвищити граничні ціни на електроенергію в період з 11:00 до 17:00. Якщо наразі 1 МВт-год коштує 5600 грн, планується підвищити цю ціну до 6900 грн, вирівнявши її до рівня ранкового піку.

Джерело: Фокус.

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