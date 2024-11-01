Далі ви знайдете найкращі поради досвідчених господинь щодо збереження свіжості моркви у квартирі.

Дізнайтеся, як зберігати моркву в квартирі, щоб вона прослужила кілька місяців.

Як найкраще зберігати моркву? При правильному зберіганні морква може зберігатися у холодильнику до двох-трьох місяців.

Якщо ви вирощуєте моркву самостійно або купуєте її свіжою на фермерському ринку, негайно покладіть її в пакет та зберігайте у холодильнику у квартирі.

Уникайте впливу сонячного світла або повітря, які можуть призвести до погіршення якості моркви у квартирі.

Щоб зберігати моркву в холодильнику в квартирі протягом тривалого періоду часу (наприклад, більше трьох днів), найбільше ефективно зберігати моркву в герметичному пакеті із застібкою або вакуумному пакеті.

Герметичність пакету допомагає контролювати вологість (холодильники зазвичай створюють сухі умови, що призводить до зневоднення продуктів).

При зберіганні моркви у квартирі тримайте її подалі від овочів та фруктів, таких як яблука, груші, стиглі банани тощо, які виділяють газ етилен.

У рослинах етилен діє як гормон і прискорює дозрівання фруктів, а у випадку з морквою він призводить до їх швидкого псування та гіркого смаку, виробляючи речовину, звану ізокумарином.

Деякі також рекомендують зберігати моркву в мисці (або герметичному контейнері) із чистою фільтрованою водою у холодильнику. Воду потрібно міняти щодня, і морква зберігатиметься до тижня, але після закінчення цього терміну морква легко згниває.

Джерело: food52 .

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