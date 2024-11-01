Дізнайтеся, як захистити стовбури дерев від гризунів на зиму, які ви доглядали протягом вегетаційного періоду, від гризунів.

Настав листопад, і в повітрі помітно похолодало, тому настав час подумати, як захистити стволи дерев від гризунів на зиму.

З небажанням холодного сезону піти, гризуни продовжують шукати ложе та дошку, що недобре для ваших рослин.

Ви, можливо, вже бачили докази того, що вони гризуть основу деяких невеликих дерев.

На жаль, з осені по весну гризунів, а саме лучні миші люблять доповнювати свій раціон із трав та злаків корою дерев із вашого саду.

Перша лінія оборони — зробити ваш двір несприятливим для лугових мишей, підстригаючи газон якомога пізніше і якнайретельніше.

Циліндри із сітки паперова обгортка або пластикові захисні огородження для дерев забезпечують гарний захист від гризунів на зиму.

Гризуни - вегетаріанці, тому їх також відлякує кора, забарвлена ​​розведеною сумішшю білої латексної фарби та кісткового борошна.

Боротьба з гризунами, що поїдають кору, не закінчується. Солома, листя та інші органічні мульчі корисні для ґрунту та рослин, але також забезпечують затишне житло для мишей.

Тому не розкидайте ці мульчі, поки миші не знайдуть інших місць для зимівлі. І ніколи не насипайте мульчу прямо біля стовбура дерева, інакше ви дасте гризунам легку їжу та житло.

Джерело: greenhousecanada .

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