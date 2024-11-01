Як зберігати цибулю, щоб вона прослужила довше, господині поділилися хитрощами, які допоможуть вам насолоджуватися цим овочом навіть узимку.

У досвідчених господинь є кілька корисних порад щодо зберігання різних видів цибулі різними способами, щоб ви могли насолоджуватися цим овочом якомога довше.

Ви можете зберігати цибулю в холодильнику, де вона зберігатиметься довше, ніж на прилавку.

Однак майте на увазі, що цибуля вбирає вологу, тому вона може змінити текстуру, трохи розм'якшившись. Цибуля також, швидше за все, пролягає тиждень або два в холодильнику замість одного або кількох місяців у підвалі або коморі.

Де б ви не зберігали цибулю, переконайтеся, що вона добре провітрюється.

Популярний трюк - зберігати цибулю в чистій парі панчох або колготок. Помістіть одну цибулину в ступню першої штанини і зав'яжіть панчоху вузлом, щоб закріпити її на місці.

Додайте ще одну цибулину і ще один вузол, і так далі тощо.

Повторіть те саме з іншою штаниною. Тепер ви можете повісити їх у відповідному місці, і вони залишаться сухими та провітрюваними!

При правильному зберіганні цибуля може зберігатися місяцями. Обов'язково видаліть усе, що, мабуть, псується, оскільки це призведе до того, що інші почнуть псуватися.

Рекомендується не зберігати цибулю з картоплею чи іншими видами продуктів, оскільки вони мають тенденцію виділяти вологу.

Цибуля вбере її і почне псуватися. Ще одна вагома причина зберігати їх окремо? Цибуля досить гостра, і деякі фрукти та овочі можуть перейняти запах і смак цибулі.

Джерело: countryliving .

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