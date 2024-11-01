Дозвольте необмеженому зростанню протягом сезону росту винограду, а в січні обріжте все, крім однієї довгої втечі, що росте з головного стебла.

Грона виростуть на нових пагонах з цього однорічного стебла, але важливо знати, як підготувати виноград до зими.

Видалення всіх квітів протягом перших двох років після посадки винограду сприятиме більшому зростанню стебел.

Як підготувати виноград до зими:

Взимку виноград перебуватиме у стані спокою і без листя, а її верхівка покриється воском. Він потрібний для захисту щеплення, тому його не слід видаляти, він відпаде природним чином у міру зростання виноградної лози.

Лоза винограду може прибути "з кореневою обмоткою". Садівники рекомендують акуратно обмотати кореневий ком вологим мохом, обгорнули його в пластик, щоб зберегти вологу, і помістили у привабливий мішечок.

Рослину винограду з кореневою обмоткою слід зберігати на вулиці або в прохолодному, захищеному місці, наприклад, у сараї.

Якщо їх утримувати в приміщенні, вони заплутаються і почнуть рано розпускати нирки, що зашкодить молода рослина винограду. Коли пройдуть останні заморозки, мох та пластикову обгортку можна буде видалити перед посадкою.

Виноградні лози витривалі, але можуть вимагати певного захисту від зимових опадів протягом перших кількох років.

У сильний снігопад або особливо сувору зимову погоду навіть лози винограду, що вкоренилися, можуть бути пошкоджені, але їх легко захистити, обернувши мішковиною або флісом.

Джерело: glut.

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