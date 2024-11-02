Старі купюри поки залишаються законним платіжним засобом, але їх поступово замінять на нові банкноти з покращеним дизайном і захистом.

У 2024 році Національний банк України (НБУ) анонсував суттєві зміни у гривні, зокрема вилучення з обігу кількох банкнот різних номіналів.

Про це повідомила прес-служба НБУ. Там також показали, як виглядають купюри, які назавжди вилучать з обігу в 2024 році.

Національний банк України з початку року оголосив про вилучення з обігу відразу кількох банкнот гривні, які замінять на купюри нового покоління. Регулятор прагне вилучити банкноти, які в обігу 17 – 21 рік. Центробанк робить це задля підвищення якості готівкової валюти в обігу.

У Нацбанку підкреслили, що важливо, щоб готівка була надійною і якісною. Вилучення банкнот старого зразка допоможе покращити захист і загальну якість грошей, що залишаться в обігу.

Старі купюри не стануть недійсними — вони залишаться законним платіжним засобом. Наразі в обігу перебувають банкноти номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

З 1 серпня 2024 року НБУ розпочне вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, випущених у 2003–2007 роках, замінюючи їх на купюри з новим дизайном та покращеними елементами захисту.

1 листопада також розпочнеться процес вилучення купюр номіналом 50 і 200 гривень, випущених у той же період. Відтепер під час розрахунків у фінансових установах та магазинах українці отримуватимуть лише нові банкноти, випущені після 2014 року.

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