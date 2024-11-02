Режим "керованої гнучкості" залишиться в силі: хоча зміни курсів будуть частими і різноспрямованими, вони не будуть катастрофічними.

Інтервенції Національного банку України (НБУ) допоможуть уникнути ажіотажу та паніки, хоча коридори допустимих коливань валютного курсу трохи підвищаться.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий. Він розкрив, що у листопаді на валютному ринку України очікується відносно стабільна ситуація.

Він зазначив, що нові межі для міжбанківського курсу складатимуть 41,2-41,8 грн за долар та 45,3-47,3 грн за євро, а на готівковому ринку — 41,3-42 грн за долар та 45,5-47,8 грн за євро.

Лєсовий запевнив, що режим "керованої гнучкості" залишиться в силі: хоча зміни курсів будуть частими і різноспрямованими, вони не будуть катастрофічними і відбуватимуться у рамках системи валютних коливань, що виникають через цей режим.

За його прогнозами, реальний коридор коливань долара складе 41,5-41,9 грн. Це означає, що курс може наблизитися до позначки 42 гривні, яка є макропрогнозом на кінець року.

Наприкінці листопада може бути сформовано остаточний курс долара на 2024 рік. Проте поки що важко врахувати всі фактори, які можуть вплинути на зміцнення чи послаблення гривні, оскільки залишаються невизначеними питання щодо обсягу макрофінансової допомоги на 2025 рік, бюджетного курсу долара та наслідків зимових викликів.

Лєсовий підсумував, що, хоча рік добігає кінця, наразі немає передумов для різких валютних змін або непередбачуваних потрясінь.

Джерело: РБК-України.

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