Від зморщеної моркви до млявого салату немає нічого приємного в тому, що холодильник повний зіпсованої їжі, тому важливо знати, як зберігати в квартирі овочі.

Так як уникнути цього основного джерела харчових відходів в будинку, дізнайтеся, як зберігати в квартирі овочі.

Як зберігати в квартирі овочі, спочатку використовуйте контейнери для зберігання продуктів.

Контейнери для зберігання продуктів харчування - це чудова інвестиція для тих, хто любить тримати їжу на увазі.

Вони також допомагають довше зберігати свіжу їжу в герметичних контейнерах.

Коли ви постійно риєтеся в сумках, вам захочеться використовувати контейнери, що штабелюються, щоб їжа була більш організованою і доступною.

Використовуйте пакети для заморожування та зберігання в квартирі овочів. Пакети для заморожування відмінно підходять для зберігання продуктів у холодильнику чи морозильнику.

Коли ви купуєте овочі, що вимагають заморозки, ви повинні покласти їх у пакети із застібкою Ziploc, щоб вони могли зберігатися довше, залишаючись свіжими у квартирі.

Купуйте роздільники для ящиків, щоб зберігати у квартирі овочі. Розділювачі ящиків також є чудовим способом розширити та організувати простір усередині кухонних ящиків.

Незалежно від того, чи зберігаєте ви овочі, кухонне начиння, паперові вироби або інше приладдя, роздільники ящиків нададуть вам практичні організаційні прийоми, які збережуть чистоту та порядок.

Напишіть все та вкажіть дату, якщо ви зберігаєте у квартирі овочі. Щоразу, коли ви зберігаєте їжу в харчових контейнерах або пакетах Ziploc, ви захочете правильно маркувати їх із зазначенням типу їжі та дати.

Джерело: abc.net.au.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.