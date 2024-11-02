Українців поставили перед фактом, що з 1 листопада будуть діяти нові правила та штрафи.

З 1 листопада в Україні набирають чинності нові обмеження швидкості для всіх водіїв - за порушення українцям світить штраф.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника патрульної поліції Олексія Білошицького.

За інформацією заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького, максимальна швидкість буде уніфікована в усіх містах.

Раніше на деяких ділянках доріг у міських районах дозволялось рух зі швидкістю до 80 км/год. Однак з настанням холодів і погіршенням дорожніх умов, нове обмеження для всіх населених пунктів становитиме 50 км/год.

Водіям, які порушують нові правила, загрожують штрафи: 340 грн за перевищення швидкості на 20-50 км/год та 1700 грн за перевищення більш ніж на 50 км/год.

У містах, таких як Київ та Дніпро, раніше на певних ділянках була дозволена швидкість вище 50 км/год, але тепер ці зони також підпадатимуть під нові обмеження з оновленими знаками.

Водії, які отримали штраф, мають право його оскаржити. Якщо патрульний не пояснив водієві його права при виписуванні штрафу, це може стати підставою для оскарження і потенційного скасування штрафу, незалежно від вини водія.

Це забезпечує водіям процесуальні гарантії для справедливого розгляду під час примусового стягнення.

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