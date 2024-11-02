Клієнти Нафтогазу масово скаржаться на некоректні суми в платіжках, і компанія радить вирішувати питання з облгазами.

Користувачі "Нафтогаз" скаржаться на невірні суми в комунальних платіжках - представники компанії пояснюють, що всі питання щодо обсягів споживання газу слід вирішувати з облгазами.

Скарги на неправильні нарахування залишають користувачі під одним із дописів на сторінці Нафтогаз у соцмережах.

Наприклад, мешканець Хмельницької області, який регулярно повідомляє показники свого лічильника, продовжує отримувати рахунки з невірними сумами. Схожа ситуація спостерігається у жительки Чернівецької області.

"Щомісяця своєчасно подаємо показання газового лічильника, своєчасно сплачуємо за розподіл спожитого газу. А натомість отримали рахунки з некоректно нарахованими платежами за транспортування газу. Через це і ще перекрито газопостачання, та ще в опалювальний період?", – йдеться у коментарі.

У Нафтогазі підкреслюють, що всі скарги щодо обліку та нарахування обсягів газу слід адресувати операторам газорозподільних мереж (ГРМ), які несуть відповідальність за ці процеси.

"Газопостачальна компанія 'Нафтогаз України' виконує функцію постачальника і не займається обліком споживаного газу. Всі розрахунки здійснюються саме операторами ГРМ", – зазначили у компанії.

Також в Нафтогазі пояснили, що компанія надає послуги для зручної передачі показників лічильників, які потім надсилаються оператору ГРМ для визначення обсягу спожитого газу.

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