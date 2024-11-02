Вирощування огірків на підвіконні взимку може бути чудовим та продуктивним заняттям.

Щоб забезпечити успішне вирощування огірків на підвіконні, дотримуйтесь цих простих порад експертів.

Як виростити огірки на підвіконні:

Сонячне світло - поставте контейнер з огірками на сонячне підвіконня в будинку.

Огірки процвітають при рясному висвітленні.

Розгляньте можливість використання фітоламп або продовженого регулярного освітлення до 16 годин на день, щоб сприяти оптимальному зростанню та рясному врожаю.

Вибирайте грунт, що добре дренується і багатий на поживні речовини, з pH приблизно 6,6–6,8.

Щоб виростити огірки на підвіконні добре підійдуть готові субстрати з садових центрів або створіть свою власну суміш, змішавши рівні частини перегною, торфу та ґрунту з додаванням великого піску.

Забезпечте дезінфекцію субстрату шляхом обробки перманганатом калію.

Підтримуйте тепле середовище рослин огірків.

Щоб виростити огірки на підвіконні для розсади потрібна температура близько +25°C, у той час як зрілі лози можуть рости при температурі +22–24°C вдень та +18–20°C вночі.

Підтримка температури для вирощування огірків на підвіконні:

Підтримуйте стабільну теплу температуру. Розвиток припиняється нижче +15°С, а за +8°С рослина деградує.

Забезпечте регулярний та рівномірний полив, щоб виростити огірки на підвіконні.

Правильний рівень вологості запобігає виникненню захворювань, пов'язаних із вогкістю.

Джерело: homegarden360.

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