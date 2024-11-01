Содоль перебував у медичному закладі для проходження медичної комісії, яка була основою його звільнення з армії.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого звинувачували у видачі "безглуздих наказів", звільнився зі Збройних Сил України нібито за станом здоров'я.

Про це у своєму Telegram повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

Нагадаємо, що захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич звернувся до ДБР з проханням провести розслідування дій одного з високопоставлених командирів, і хоча імені він не назвав, за даними УП, йшлося саме про генерала Содоля. Кротевич звинувачує його в тому, що безглузді накази генерала призвели до загибелі більшої кількості бійців, ніж у випадках з діями російських генералів. Попри ці звинувачення, слідство ДБР поки не було розпочате.

Також блогер Сергій Стерненко повідомив, що Содоль перебував у медичному закладі для проходження медичної комісії, яка й стала підставою для його звільнення з армії. Кротевич стверджує, що його заяви в ДБР залишаються без уваги, а слідчі не поспішають викликати його на допит, що, на його думку, свідчить про спроби приховати справу.

Кротевич додав, що після заяви отримав слова підтримки від інших військовослужбовців, а також до нього звернулися бійці, готові свідчити проти Содоля.

До слова, раніше Мар'яна Безугла розповіла про генеральські розбірки.

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