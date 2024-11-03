Восени сад готують до зими, що наближається, грядки розчищаються, овочі забираються в безпечне місце, а також підгодовують домашні квіти в листопаді.

Досвідчені господині розповіли про найкращі методи, ніж можна підгодувати домашні квіти у листопаді.

Вибір відповідного добрива може мати вирішальне значення для успіху вашого саду та домашніх квітів у листопаді.

Чим підгодувати домашні квіти у листопаді?

Підживлення домашніх квітів у листопаді залежить від суміші основних поживних речовин для оптимального росту та цвітіння.

Три основні поживні речовини - азот (N), фосфор (P) і калій (K) - відіграють різні ролі.

Азот сприяє пишному листю, фосфор зміцнює коріння та стимулює утворення квітів, а калій покращує загальне здоров'я рослин та стійкість до хвороб.

Вегетативні процеси в домашніх кольорах у листопаді сповільнюються - їм потрібно менше вологи, щоб забезпечити свою життєдіяльність. Полив кімнатних рослин роблять помірним, щоб земляна грудка не накопичувала вологу.

Уповільнення зростання і перехід у «спячку» зовсім не означають, що потрібно припинити підживлення ваших домашніх кольорів у листопаді. Добрива для кімнатних рослин восени також потрібні, але більшою мірою для зміцнення листя та пагонів.

З цією метою вносять добрива з фосфором та калієм, які допомагають рослинам на початку перехідного періоду.

Одного-двох підживлень домашніх квітів у листопаді буде достатньо. Восени підживлення кімнатних рослин, які взимку цвісти не будуть, не передбачає внесення азотних та органічних добрив.

Джерело: dteliving.

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