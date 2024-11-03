Вартість інгредієнтів для борщу за останній рік суттєво зросла.

Про це свідчать дані News.LIVE.

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики, зазначив, що ціни на хлібобулочні вироби, овочі і фрукти продовжать зростати через можливі відключення електроенергії, які впливають на виробництво та зберігання продуктів.

Олег Пендзин з "Економічного дискусійного клубу" вказав, що ціни зазвичай найнижчі в серпні-вересні, але потім зростають, особливо на овочі борщового набору. Зниження купівельної спроможності населення може призвести до зупинки зростання цін на дорогі продукти.

Аналітик Данило Монін підкреслив, що найдешевші продукти, такі як хліб і крупи, подорожчають через підвищення акцизів на пальне, що вплине на логістичні витрати. Також прогнозується підвищення цін на м'ясо: курятина може зрости на 5–8%, свинина — на 10–15%, а яловичина — на 8%.

Експерти очікують зростання цін на споживчі товари восени та взимку через низький врожай та підвищення тарифів на енергію.

Як змінилася ціна на борщ за рік

В Україні є багато варіантів борщу, але ми розглянемо класичний рецепт. Для його приготування потрібні: 400 г свинини, 400 г картоплі, 75 г буряка, 75 г моркви, 225 г цибулі, 300 г капусти, 125 мл томатної пасти, 275 мл соняшникової олії.

Вартість усіх цих продуктів за рік зросла. Найбільше подорожчала капуста — на 217%, а картопля — на 154%. Лише свинина залишилася практично без змін, здорожчавши на 2,1%. У результаті загальна вартість продуктів для борщу зросла на 18%: з 123,89 грн у вересні 2023 року до 146,09 грн у жовтні 2024 року.