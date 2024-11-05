На сьогодні в Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких близько 3 мільйонів отримують пенсію у розмірі близько 3 тис. грн.

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу, сплачених внесків ЄСВ до Пенсійного фонду, а також від середньої заробітної плати.

Ця інформація представлена ​​в матеріалах Пенсійного фонду України.

Фахівці підраховували, на яку пенсію можуть розраховувати українці, якщо їхня заробітна плата становить мінімальні 8 тис. грн.

Розрахунок пенсії

Формула розрахунку пенсії в Україні залишається незмінною. Розмір пенсійної виплати залежить від середньої зарплати за останні три роки, стажу та суми сплачених страхових вкладів.

відповідно до законодавства, пенсія обчислюється за формулою:

Пенсія = зарплата х коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт = (кількість місяців стажу x 1%) / (100% x 12). Зарплата = середня зарплата за три роки (сума коефіцієнтів зарплати / загальна кількість місяців стажу, врахованих у розрахунку).

Право на отримання пенсії за віком у 2024 році мають громадяни, які досягли:

60 років — якщо є не менше 31 року страхового стажу;

63 роки — мають, якщо від 21 року стажу;

65 років — якщо стаж складає від 15 до 21 року.

Пенсія при мінімальній зарплаті

Для тих, хто отримує мінімальну зарплату і має повний страховий рівень, пенсія повинна складати не менше 40% від мінімальної заробітної плати. За мінімальну зарплату 8 тис. грн у 2024 році мінімальна пенсія для таких громадян буде щонайменше 3,2 тис. грн.

Однак уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3,37 тис. грн.

Для громадян віком 65 років, які не набрали необхідного стажу, мінімальна пенсія становить 2,725 тис. грн.

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" також передбачає, що особи, які виходять на пенсію пізніше встановленого віку, можуть претендувати на підвищення пенсії.

На сьогодні в Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких близько 3 мільйонів отримують пенсію у розмірі близько 3 тис. грн.

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