Жінка підкреслила, що не передавала нікому свій ПІН-код і CVV-код картки, тому вирішила оскаржити рішення банку в суді.

У клієнтки державного "Ощадбанку" з рахунку незаконно зняли 6,5 тис. гривень, але банк відмовився повернути ці кошти - суд став на бік клієнтки.

Про судову справу йдеться у рішенні Калуського міського райсуду Івано-Франківської області.

Жінка отримала повідомлення про списання грошей, які були переведені через банк у Люксембурзі. Вона звернулася на гарячу лінію, де заблокували картку, а також подала заяву в поліцію, за якою було розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.

Клієнтка надіслала до банку письмовий запит із проханням роз’яснити ситуацію щодо повернення коштів, але отримала відмову. У відповіді банк зазначив, що всі транзакції були проведені коректно з її реквізитів. Жінка підкреслила, що не передавала нікому свій ПІН-код і CVV-код картки, тому вирішила оскаржити рішення банку в суді.

Суд задовольнив позов клієнтки, зобов'язавши "Ощадбанк" повернути їй незаконно списані кошти в розмірі 6,55 тис. гривень. Суддя зазначив, що відсутні докази, що жінка сприяла втраті або незаконному використанню своїх персональних даних, а фінансові операції були проведені без її відома. Тому вона не несе відповідальності за ці транзакції.

"За таких обставин позов слід задоволити та стягнути з відповідача безпідставно списані з рахунку кошти в розмірі 6 551 гривні", — йдеться у вердикті суду.

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