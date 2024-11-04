Згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) діє заборона.

Українцям нагадали в поліції про важливу заборону на воді, за порушення правила чекають великі штрафи у розмірі 25 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Черкаської області на Facebook.

Згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за керування річковими суднами у стані алкогольного сп'яніння особами без відповідних прав передбачено:

штраф у розмірі 25 500 гривень, або

адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб.

Патрульні виявили порушника на вихідних під час патрулювання річки Дніпро в районі села Свидівок. Спілкуючись із судноводієм, правоохоронці помітили ознаки сп'яніння і запропонували пройти огляд на приладі Drager, на що він погодився. Результат виявив 1,41 проміле алкоголю в крові.

У підсумку на чоловіка склали протокол за ч. 6 ст. 130 КУпАП (керування річковими суднами в стані алкогольного сп'яніння) і винесли постанову за ч. 2 ст. 117 КУпАП (повторне порушення правил користування річковими суднами протягом року).

Згідно зі статтею 117 КУпАП, порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами тягне за собою:

або попередження,

або штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 гривень).

Повторне вчинення такого порушення протягом року, якщо особу вже було піддано адміністративному стягненню, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів (850 гривень).

Крім того, чоловік порушив заборону на навігацію маломірними моторними суднами в водоймах Черкащини, яка була введена з 30 червня 2022 року.

"Пам'ятайте, що безпека залежить від кожного з нас. Бережіть себе і дбайте про безпеку інших", — підсумували правоохоронці.

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