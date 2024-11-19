У травні 2022 року Тернопільський суд вже визнав його винним за подібне правопорушення та призначив умовне покарання.

У Хмельницькій області водій ЗСУ, пройшовши курс лікування в психіатричній лікарні, не повернувся до військової частини та залишився вдома понад рік.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами суду, водій окремого стрілецького батальйону ОК "Захід" Дмитро Р. восени 2022 року лікувався в психіатричному закладі в Хмельницькій області. Після завершення курсу він мав повернутися до частини 11 листопада, але цього не зробив. 14 січня 2024 року його затримали вдома правоохоронці.

На суді Дмитро Р. визнав свою провину та пояснив, що після повернення з Харківської області в жовтні 2022 року лікувався в психіатричній лікарні в селі Скаржинці. Після виписки повернувся додому в село Кузьмин, де працював, підтримуючи свою сім'ю. Так тривало до моменту затримання в січні 2024 року.

У цих матеріалах також демонструється, що він має сім’ю та двох малолітніх дітей. У травні 2022 року Тернопільський суд вже визнав його винним за подібне правопорушення та призначив умовне покарання.

Рішення суду

Ярмолинецький районний суд на чолі із суддею Миколою Баськовим визнав Дмитра Р. винним за ч. 5 ст. 407 КК України — за самовільне залишення частин та неповернення на службу без поважних причин під час воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

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