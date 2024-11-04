Оксен Лісовий підкреслив, що ті хто борються проти українізації освітнього середовища використовують і різноманітні маніпуляції.

В українських школах заборонять розмовляти російською на перервах - однак відповідальність директорів шкіл і вчителів має бути значною.

Про це в інтерв’ю Аллі Мазур на YouTube-каналі "ТСН Тиждень" заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

Він підкреслив, що ті хто борються проти українізації освітнього середовища використовують і різноманітні маніпуляції. Законопроєкт ще пройде там палкі дискусії, але принцип сам Міністерство освіти підтримує.

"Освітнє середовище повинно сприяти успіху громадянина. Успіху громадянин не досягне, якщо він не володіє вільно і впевнено якщо він не мислить державною мовою без володіння державною мовою ти не досягнеш успіху цій державі. Нашим громадянам треба допомогти досконало володіти державною мовою", - додав Лісовий.

Міністр не вірить у застосування репресивних методів, насильства чи заборон. Тому, на його думку, штрафи не є доцільними.

"Що стосується штрафів або будь-яких репресій, я не підтримую ці ідеї. Проте відповідальність директорів шкіл і вчителів повинна бути значною. Я вірю в свідомість людей, і варто усвідомлювати, що російська мова може слугувати інструментом агресії, як це видно навіть сьогодні. Вона є передумовою для введення військових дій. Вчитель має це розуміти та допомогти російськомовним родинам перейти на українську", — підкреслив міністр.

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