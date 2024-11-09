Догляд за грошовим деревом стане не лише джерелом естетичного задоволення, але й сприятиме фінансовому благополуччю, що пов’язано з його "магічними" властивостями.

Грошове дерево, або крассула, — це не просто кімнатна рослина, а справжній символ достатку і благополуччя.

В сюжеті "Сніданку" розповіли, як змусити грошове дерево стрімко рости. Щоб рослина росла здоровою і пишною, потрібно не лише дотримуватись певного догляду, але й вносити трішки магії в цей процес.

Вибір місця. Крассула любить сонячне світло, але не палюче. Найкраще розташувати її на східному або західному підвіконні, де вона отримуватиме м'які сонячні промені, що сприяють здоровому та блискучому вигляду листя. Пам’ятайте, що важливо періодично повертати рослину, щоб забезпечити рівномірний ріст крони, адже так вона не буде тягнутися в один бік. Правильне місце — це перший крок до її гармонії і стабільного розвитку.

Полив — важливий етап у догляді за грошовим деревом. Влітку рослина потребує більше вологи, а взимку, коли вона "відпочиває", поливати її слід рідше. Щоб перевірити, чи потрібно поливати, просто доторкніться до ґрунту: якщо верхній шар сухий, можна додати трохи води. Однак пам’ятайте, що крассула — це сукулент, і її коріння не переносить застою води. Використовуйте горщики з дренажними отворами і контролюйте, щоб вода не накопичувалася.

Обрізка та формування. Щоб грошове дерево виглядало естетично, важливо його правильно обрізати. Звертайте увагу на ріст гілок: прищипуйте верхівки молодих пагонів, щоб запобігти хаотичному росту. Регулярна обрізка допомагає зміцнити стовбур і зробити дерево більш густим і привабливим.

Підживлення — це невеликий поштовх для росту рослини. Від весни до осені, під час активного росту, грошове дерево потребує додаткових поживних речовин. Раз на місяць підгодовуйте його комплексним добривом для сукулентів або розведеною органікою. Однак будьте обережні, адже надмірне підживлення може призвести до витягування і ослаблення гілок.

Джерело: "Сніданок"

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