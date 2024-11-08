Якщо посіяти салат на зиму, це забезпечує його стійкість до хвороб та сходження на 2-3 тижні раніше, ніж при весняному посіві.

Посіяти салату під зиму — це практичне рішення, яке дозволяє отримати ранній весняний врожай.

Після довгої зими свіжі зелені листя салату будуть дуже корисні, адже мають багато вітамінів. Politeka розповість, як правильно посіяти салат на зиму.

Тож як посіяти салат на зиму

Час посіву. Починайте підготовку грядки наприкінці жовтня або на початку листопада. Погода має бути прохолодною, щоб уникнути передчасного проростання.

Вибір місця. Вибирайте сонячну ділянку, адже салат не любить затінку. Уникайте місця, де навесні можна затримуватися вода. Грунт потрібно перекопати на глибину багнета лопати, а грядки зробити високими.

Підживлення. Перед посівом грунт варто укріпити гноєм або компостом (приблизно 1 відро на 1 кв.м). Після цього накрийте грядку плівкою, щоб підготовлена ​​ділянка залишилася сухою.

Посів. Сіяти краще в холодну погоду, навіть при перших заморозках. Заздалегідь підготуйте легкий ґрунт, яким будете засипати борозни. Глибина посіву — близько 1,5 см.

Мульчування. Після посіву утепліть грядку. Для цього підійде лапник, хвойний опад або суміш торфу з піском. Навесні, після танення снігу, мульчу потрібно зняти.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам насолоджуватися раннім урожаєм салату навесні. Ви зрозумієте, що посіяти салат на зиму - це справдіоптимальне рішення.

Джерело: Sarah Raven

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