В цей час особливо важливо підживити кімнатні рослини, щоб вони отримували необхідні поживні речовини.

Підживити кімнатні рослини в листопаді - це справді важлива справа, адже вам неохідно підтримати їх здоровий вигляд і підготувати до зими.

Підживити кімнатні рослини восени варто підібраними добавками. Листопад – це місяць, коли рослини переходять у стан спокою, тому не варто перевантажувати їх активними добривами. Для збереження вазонів буде корисним легке органічне підживлення, як-от перегній чи компост, яке забезпечить мікроелементами і покращить структуру грунту. Для цього підживіть кімнатні рослини більше всього органічними добривами, але можна додати й мінеральні, обережно стежачи за дозуванням, щоб уникнути пересушування грунту.

Як правильно підживити кімнатні рослини в листопаді

Важливо, що в листопаді рослини не потребують такої частоти поливу, як у теплі місяці. Перед поливанням завжди перевіряйте вологість грунту, оскільки в цей період зайва волога може більше зашкодити, ніж принести користь. Переконайтеся, що грунт сухий на глибині 2-3 см, і лише тоді додайте воду.

Температура води для поливу також має значення: холодна або гаряча вода може стати стресом для кореневої системи. Вода кімнатної температури є оптимальною. Найкраще, якщо це дощова або очищена вода. Якщо ж такої немає, дайте воді відстоятися.

Як вибрати підживлення для вазонів у листопаді

Щоб підживити кімнатні рослини в листопаді ефективно, важливо знати, які добрива підходять для кожного виду, адже рослини мають різні потреби. Наприклад, для квітучих рослин потрібні добрива з більшим вмістом фосфору, а для зелених – азотні добавки. В листопаді підживлення варто робити в меншій концентрації, щоб рослини не перенасичувались і не отримували «опіків».

Джерело: Nunans

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