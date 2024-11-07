В компанії зазначили, що це означає орієнтуватися на роботу тих людей, які відновлюють пошкоджену енергетику країни.

У ДТЕК пояснили українцям свою пораду "розраховувати на себе" під час підготовки до зими.

Це зробив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає 24 канал.

Він висловив сподівання, що Україна може пройти зимовий сезон без планових відключень електроенергії, якщо ситуація залишиться стабільною, як зараз. За його словами, Україна здатна пройти зиму і без обстрілів.

Що означає порада "розраховувати на себе" цієї зими?

У липні 2024 року Дмитро Сахарук зазначив, що частину енергоблоків вдалося повернути в роботу, проте деякі з них мають серйозні пошкодження, тому їхнє відновлення потребує більше часу.

Тоді, готуючись до зими, він порадив українцям "розраховувати на себе". Зараз він уточнив, що це означає покладатися насамперед на тих, хто працює над відновленням енергетичних потужностей і підготовкою до зими. Йдеться про видобуток газу, вугілля, а також ремонт мереж та генерацій.

Щодо кожного українця, Сахарук зазначив, що за останні два роки люди значно підготувалися, встановили генератори, придбали батареї й інше необхідне обладнання. Україна нині готова до можливих блекаутів краще, ніж будь-коли.

До речі, ще влітку 2024 року посадовець закликав кожного подумати, як він особисто може підготуватися до зими, і вжити відповідних заходів, щоб пережити її без проблем.

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